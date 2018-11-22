T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Karaboğa' isimli kangal köpeğine tam 125 bin lira değer biçildi

22 Kasım 2018 16:25

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan köpek çiftliğindeki 'Karaboğa' isimli Kangal köpeğinin fiyatı dudak uçuklatıyor. 10 aylık 'Karaboğa'ya 125 bin lira değer biçildi. Karacabey ilçesinde bulunan köpek çiftliğindeki 'Karaboğa' isimli Kangal köpeği 10 aylık olmasına rağmen 90 kilonun üzerinde. Safkan Kangal köpeği olan ve yaşına göre oldukça fazla gelişen Karaboğa, ayağa kalktığında insan boyunu geçiyor. 14 yıldır profesyonel olarak Türk çoban köpeği yetiştirdiklerini belirten Alkan, 'Karaboğa'nın bu zamana kadar yetiştirdikleri en iyi köpeklerden biri olduğunu söyledi. Alkan, "Karaboğa isimli köpeğimiz mükemmel renk uyumuna sahip muhteşem bir köpek. Fiyatı da 20 bin euro yani yaklaşık 125 bin liradır. Karaboğa piyasaya yeni tanıtılan bir köpek. Tanıtımı da daha yeni yapılıyor. Ciddi rakamlarda teklifler geliyor. Köpeğimiz Türk çoban köpeklerine örnek bir köpek. Anne tarafı da baba tarafı da safkan, ama kendi fiziksel gelişimi fazla olduğundan dolayı fiyatı yüksek. Anadolu çoban köpeği diye de tabir edilen bir köpek" dedi.

ETİKETLER

kangalköpekfiyat125 milyardeğerfiyatarabakaraboğabursa

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2020

Berlin'den İstanbul'a festival mevsimi başladı; Türkiye sinemasında yaratıcılık krizi mi var?

Rolden role girerek 81 kişiyi dolandırdı

5 soruda HDP Milletvekili Sarısaç'ın aracının durdurulması ve Yunus Durdu'nun gözaltına alınması

Beşiktaş Divan Kurulu'nda 'küfür' gerginliği

Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen Çinli kadının karantinaya alınma görüntüleri gündem oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Askerden sevgilisine 16 adet tankla evlilik teklifi ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

İmamoğlu’ndan Atatürk heykeli talimatı: Değiştirilsin...

"Gençler erken boşalmadan yakınıyor, birçoğu sertleşme ilaçlarına bağımlı"...

Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın yardımcı pilotunun ifadesi ortaya çıktı: Kule...

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Askerden sevgilisine 16 adet tankla evlilik teklifi ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24