Kara Kuvvetleri'nin kıyafetleri değişti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli bugünden itibaren yeni tip eğitim elbisesi, rüzgar ceketi ve bot giyecek. Elbise ve ceket nanoteknolojik kumaşlarla dikildi. Botlar ise soğuğa karşı yalıtımlı ve darbe emici özelliğe sahip...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli için hazırlanan yeni eğitim kıyafetleri ilk kez görüntülendi. Yeni tip eğitim elbisesi, rüzgar ceketi ve botlar, ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından dün giyildi. Yeni kıyafetler bugünden itibaren tüm Kara birliklerinde giyilecek.

Yeni tip eğitim elbiselerinin model ve desen seçiminde Türkiye’nin coğrafi yapısına uygun kamuflaj özellikleri göz önünde tutuldu. Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı kıyafetler yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildi.

Su itici özelliğe sahip elbiseler, haki renkte su geçirmez, hava alabilen tam ortopedik, soğuğa karşı yalıtımlı botlarla tamamlandı. Darbe emici özelliğe sahip yeni botlar, hem günlük mesaide hem de operasyonlarda hareketleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

Kaynak: İHA