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Kar yağışı sonrası barajları besleyen derelerde sular taştı

15 Ocak 2021 15:38

İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrası Darlık Barajı ile Ömerli Barajını besleyen dereler taştı.

İstanbul'da dün başlayan ve bugünde günün ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam eden kar yağışı sonrası Darlık Barajı ve Ömerli Barajını besleyen dereler doldu, taştı. Son yılların en düşük düzeylerini gören barajlarda böylece son yağışlarla birlikte bir nebze nefes aldı.

Öte yandan, bugün kent genelinde başlayan kar yağışıyla birlikte bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

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