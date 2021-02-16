Kar İstanbul'da gece boyu etkisini sürdürdü

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı gece boyu etkisini sürdürdü. Anadolu Yakası’nda yoğun bir şekilde lapa lapa yağan kar Bağdat Caddesini beyaza bürüdü. Avrupa Yakası'nda da durum farklı değildi, Başakşehir'de çekilen görüntüler karın yoğunluğunu gözler önüne serdi.

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı gece boyu etkisini sürdürdü. Anadolu Yakası'nda zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı gece boyunca devam etti. Yoğun kar yağışının devam ettiği Anadolu Yakasında ise Bağdat Caddesi lapa lapa yağan karla birlikte beyaza büründü. Karın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar bazıları ise köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptı. Araçları ile ilerlemek isteyen sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.

Avrupa yakasında ise Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü'nde yer yer yoğun şekilde süren yağışlar gece boyu etkisini sürdürdü.