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İstanbul kar altında

Yükseklerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı

17 Ocak 2021 10:13

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı İstanbul’u beyaz örtü ile kapladı. 

Kar altındaki İstanbul havadan böyle görüntülendi. 

İstanbul genelinde dün saat 16.00 sıralarında kar yağışı başladı. Rakımı yüksek ilçelerde gece boyunca etkili olan yağış sabahın ilk ışıklarında da hafif şekilde sürdü. Kentin birçok noktası yağan karla beyaza bürünürken, kar bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Oluşan kartpostallık görüntü havadan drone ile görüntülendi.

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