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Kaplumbağayı suya atarak kurtardığını sanıyordu, ama...

28 Eylül 2015 15:27

ABD'de genç bir kadın yol kenarında bulduğu kaplumbağayı kurtarmak için suya attığı videoyu Snapchat'te paylaştı. Ne var ki kurtardığını sandığı kaplumbağa devlet tarafından koruma altında olan 'Gopher' türü bir kara kaplumbağasıydı. Yakasındaki kartta isminin 'Kimberly' olduğu yazan genç kadın, "Yolda bir kaplumbağa ile karşılaşırsanız onu kurtarın, öylece yolda bırakmayın. Şuna bakın ne kadar tatlı. Kaplumbağa kurtarmak hobim" dedikten sonra yüzme bilmeyen hayvanı yol kenarındaki su birikintisine fırlatıyor. Florida'da Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu geçtiğimiz sene kara kaplumbağalarının suya atılmamaları için bir uyarı yayınlamıştı.

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