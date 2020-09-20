Kapıyı kırıp bahçeye giren ayının, ev sahibini uyandırdığı anlar!

ABD'de bahçe kapısını kırarak eve giren ayı ilginç görüntülere neden oldu. Havuzdan su içtikten sonra ev sahibinin ayağını koklayıp dürterek uyandırdı. Karşısında ayıyı gören adam bir anlık panik yaşarken, korkan ayı hızla bahçeden ayrıldı.