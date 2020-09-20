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Kapıyı kırıp bahçeye giren ayının, ev sahibini uyandırdığı anlar!

Karşısında ayıyı gören adam bir anlık panik yaşarken, korkan ayı hızla bahçeden ayrıldı

20 Eylül 2020 17:49

ABD'de bahçe kapısını kırarak eve giren ayı ilginç görüntülere neden oldu. Havuzdan su içtikten sonra ev sahibinin ayağını koklayıp dürterek uyandırdı. Karşısında ayıyı gören adam bir anlık panik yaşarken, korkan ayı hızla bahçeden ayrıldı.

 

ABD'de bahçe kapısından kırarak eve giren ayı, havuz kenarında uyuya kalan Matt Bete'nin ayağını dürterek uyandırdı. Uyanan adam kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, panikleyen ayı da hızla Bete'nin yanından uzaklaştı.

Olay, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde yaşandı. Matt Bete'ye ait evin bahçe kapısını kıran ayı bahçeye girdi.

Yüzme havuzundan su içti

Ortalıkta biraz gezindikten sonra bahçedeki yüzme havuzundan su içen ayı daha sonra havuz kenarında bunan bir şezlongta uyuyan Matt Bete'ye yöneldi.

Ayağına dokundu

Ayağına dokunulmasıyla uyanan ev sahibi kısa süreli bir şaşkınlık ve panik yaşarken, adamın uyanmasından ürken ayı da bahçeden hızla uzaklaştı.

O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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