Kapanan karlı köy yollarını kendi aracıyla açıyor

Rize’nin Çayeli ilçesinde Muhtar Yaşar Taş, kar nedeniyle kapanan köy yollarını, aracının önüne taktığı kar küreme tarağı ile açıyor.

Çayeli ilçesine bağlı Latifli Köyü Muhtarı Yaşar Taş, Meteorolojinin Doğu Karadeniz Bölgesini etkisi altına alacak olan kar yağışı uyarısının ardından, aracının önüne kar küreme tarağı taktı. Asıl mesleği demircilik olan Muhtar Taş, bölgede etkili olan kar yağışının ardından Latifli ve çevre köylerde karla kapanan yollarını açtı. Latifli Köyü’nde kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi geçerken, köylüler gıda ve ihtiyaçlarını muhtara ileterek, aracıyla ulaştırmalarını istiyor.