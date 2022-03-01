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Kapalıçarşı’da, esnafla turist tekme tokat kavga etti

Edinilen bilgiye göre turistler, esnaftan şikayetçi oldu

01 Mart 2022 10:14

Kapalıçarşı'da esnaf ve turist arasında kavga çıktı. Kalabalık bir grubun, Hollandalı turisti darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Şubat Cumartesi günü gerçekleşti. Turist çift, iddiaya göre esnafla pazarlık yapıp daha sonra alışverişten vazgeçti. Esnafın sözlü olarak sataştığı, üstüne yürüdüğü ve iteklediği turist, fiziksel olarak karşılık verince kavga başladı. Çevrede bulunan 5-6 kişi de kavgaya dahil olarak turisti darp etti. Feci kavga, tarihi çarşının güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre turistler, esnaftan şikayetçi oldu.

Kapalıçarşıesnafla turist arasında kavga

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