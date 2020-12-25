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Kapalı ortamdayken Koronavirüs'e yakalanmamak için bu detaya dikkat!

Camlar kapalı olduğunda virüs hızla yayılırken, açık olduğunda ise hava akımıyla odayı terk ediyor

25 Aralık 2020 11:55

Japonya'da uzmanlar koronavirüs salgınında havalandırmanın önemine dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Asemptomatik bir kişinin bulunduğu odada, camlar kapalı olduğunda virüs hızla yayılırken, açık olduğunda ise hava akımıyla odayı terk ediyor.

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