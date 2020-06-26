T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kapalı iş yerine 284 bin TL elektrik faturası geldi

26 Haziran 2020 14:59

Edirne’de kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu’ya dükkânının 75 gündür kapalı olduğu dönemde 284 bin 401 lira elektrik faturası geldi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 17 Mart itibarıyla işletmelerini kapadıklarını anlatan kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu, internet bankacılığıyla elektrik faturasını ödemek istediği esnada ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını söyledi.

17 Mart tarihinden itibaren hiçbir şekilde kıraathanenin açılmadığına dikkat çeken Kapu, elektrik faturasını ödemek için TREPAŞ’a müracaat ettiğini ve sayacı okumak için gelen görevlinin çıkan tutarı görünce faturayı teslim etmediğini öne sürdü.

ETİKETLER

284 bin TL elektrik faturasıkapalı işletmeye gelen faturaedirneBedrettin Kapu

Diğer Videolar

800 yıllık tarihi Ulu Cami’nin bahçesini çöplüğe çevirdiler

Amanos Dağları'nda dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular; kilosu 3 bin Euro...

ABD polisinden 8 yaşındaki çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Büfelerin önüne bırakılan ekmekleri çaldılar

"Acun Ilıcalı resmi adımı attı; Netflix'e rakip olacak"

Belarus’taki protestolar 2. gününde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Polisten vatandaşlara o kişiler için uyarı: Dikkat!...

Murat Karayalçın’dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu bir şantaj...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmi olarak kaldırmasının nedeni ortaya çıktı...

Yerel seçimde Binali Yıldırım'ı ve Mehmet Özhaseki'yi önde gösteren ORC'nin...

Bilim insanları Koronavirüs'e karşı korumada 14 farklı maskeyi test etti;...

Kulis: Kamu bankaları mevduat faizini yukarı çekti...

Erdoğan'dan Babacan'a: IMF bizden borç istedi, verin dedim; o zaman...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Polisten vatandaşlara o kişiler için uyarı: Dikkat!...

Murat Karayalçın’dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu bir şantaj...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24