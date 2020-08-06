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76 yıllık şarap fabrikası üniversite kampüsü oluyor

06 Ağustos 2020 15:16

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 1944 yılında üretime başlayan ve 2004 yılında Mey İçki AŞ’ye geçen 76 yıllık şarap fabrikası, üniversite kampüsü olarak kullanılmak üzere Kapadokya Üniversitesi tarafından satın alındı.

15 yıla yakın bir süredir atıl ve boş durumda bulunan fabrika alanı Diş Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere Kapadokya Üniversitesi’nin mülkiyetinde fakülte binaları, kütüphaneler ve kampüs alanı olarak değerlendirilecek. 

Şimdiye kadar kiralama yolu Ürgüp'te kampüs alanı oluşturan üniversitenin artık Ürgüp yerleşkesinin bu alanda şekillenmesi bekleniyor.

Kapadokya Üniversitesi tarafından satın alınan eski şarap fabrikası bugün Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Ali Hasan Karasar tarafından Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk gezdirilerek üniversitenin kullanım şekli anlatıldı.

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Kapadokya Üniversitesişarap fabrikasıProf. Dr. Ali Hasan KarasarÜrgüp Kaymakamı Mehmet MaraşlıÜrgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürkkapadokya üniversitesi kampüsüMey İçki AŞ

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