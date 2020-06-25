Kanyonda mahsur kalan hamile ineği itfaiye kurtardı

Ankara'da kanyonda mahsur kalan hamile inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenimahalle’ye bağlı Memlik Mahallesi’nde çiftçi Tuncay Şafak’ın 2 yaşındaki hamile ineği düştüğü kanyonda mahsur kaldı. Yaylagül isimli ineğin sahibi Tuncay Şafak’ın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gitti. İnek, 2 saati aşan çalışmalar sonucu kurtarıldı.

İtfaiye 3. Bölge Amiri Murat Kılıç, “112’ye gelen ihbar sonucu Memlik Mahallesi içerisinde sarp kayalıklar üzerinde bir hayvanın mahsur kaldığı ihbarı sonucu olay yerine geldik. Yaptığımız çalışmalar sonucu ineği sarp kayalıklar arasından kurtardık” dedi.

İtfaiye erlerine teşekkür eden çiftçi Tuncay Şafak, “İneğimin kaybolması sonrası yetkili kişileri aradım. Çok kısa bir süre içinde bütün yetkililer buraya geldi. İki saati aşan operasyon sonucu ineğimi kurtaran Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden ve emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun” diye konuştu.