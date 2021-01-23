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Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi

23 Ocak 2021 16:25

Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde bir arabanın üzerinde kanlı kefen ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler bir arabanın bagaj kısmının üstünde kefene rastladı.

İncelemelerin ardından araba modifiye dükkanı olan Özcan Tuncer’in dikkat çekmek için cansız bir mankene kefen giydirip arabasına bağladığı ortaya çıktı. Arabadan indirilen cansız manken ve araba sahibi polis arabasına bindirilerek karakola götürüldü.

Polis ekipleri ise arabayı trafikten men ederek yediemin otoparkına kaldırdı.

Ceza sonrası konuşan Özcan Tuncer, "Benim yaptığım biraz farklı oldu tabi kimse ceset taşımaz arkasında" dedi. 

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Özcan Tuncermodifiye dükkanımodifiye araçkanlı kefenli modifiye

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