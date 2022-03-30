Kanalizasyondan çıkarılan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim

Antalya’da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkarılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, polise “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler kanalizasyonun içerisinde bulunan 60 yaşındaki adamı dışarı çıkardı. üzeri çamurlu yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

"Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” diyen şüpheli, gözaltına alındı.