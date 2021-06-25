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Kanalizasyon çalışması durdu, kazı alanı müsilaj doldu

25 Haziran 2021 10:29

İstanbul Maltepe’de İSKİ ekiplerince gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması yarım kalınca kazı alanında deniz salyası birikti. Çevrede oluşan deniz salyası ve lağım kaynaklı yoğun koku vatandaşların tepkisine yol açarken, vatandaşlar çalışmalarına aylar öncesinden başlanmış olan ve yarım kalan kanalizasyon çalışmasının tamamlanmasını istedi. Kanalizasyon çalışması alanında biriken müsilaj havadan görüntülendi.

Maltepe’de, İBB’ye bağlı İSKİ ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce çalışmalarına başlandığı iddia edilen kanalizasyon çalışması yarım kaldı. Sokağın ortasında açılan derin çukurluk alanda faaliyetlerin durdurulduğunu iddia eden çevre sakinleri, alanda biriken müsilaj ve lağım kokusu nedeniyle zor günler yaşadığını dile getirdi. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte kokunun da yoğunluk gösterdiğini belirten çevre sakinleri yarım bırakılan çalışmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

kazı alanı müsilaj dolduİstanbul Maltepe

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