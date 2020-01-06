Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi

Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından. Kanalın geçeceği güzergâhta TIR garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor.

Projenin toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması bekleniyor. İstanbul Boğazından geçen tankerlerin oluşturduğu riskin, proje sayesinde ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ne olmuştu?

2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle "çılgın proje" olarak basına yansıdı; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutuldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 yıl sonra projenin yapılacağını duyurdu. Çevresel Etki Değerlendirme raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edildi ve 10 gün oyunca halkın değerlendirmesine sunularak askıda kaldı. Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ÇED raporunun kabulüne itiraz çağrısına katılarak il müdürlükleri öününde uzun kuyruklar oluşturdu. Projeyle ilgili Erdoğan son olarak katıldığı CNN Türk, Kanal D 'Kanal İstanbul' ile ilgili soruya Arkadaşlarım bu konulara cesaret edip söylemiyorlar ama ben cesaret ederek söylüyorum. Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereğini yaparız. Çünkü biz romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı. Eğer biz bunlara engel olmazsak yarın daha büyük bir facianın gelmeyeceğini kim tahmin edebilir" cevabını verdi.