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Kanal D'ye Ahmet Kural tepkisi: Siz gazeteciliği çok yanlış anlamışsınız

02 Kasım 2018 15:41

Kanal D, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği ifade edilen Ahmet Kural'ın kendisini savunduğu bir videoyu yayınladı. Kanal D'nin yayınladığı videoya gazeteci Melis Alphan'dan tepki geldi: "Şüpheliye mikrofon uzatarak, kendini aklamasına fırsat tanıyarak ne güzel hizmet ediyorsun kadına karşı şiddete Kanal D. Rezilsin. Adam zaten TV'lere konuşup kendini aklamaya teşne. Siz gazeteciliği çok yanlış anlamışsınız. Kadına şiddet meselesiyle ilgili cehaletiniz had safhada olduğu için 'Vurmadım, itiş kakış oldu' cümlesinin de şiddet faili erkeklerin diline pelesenk klişe olduğundan da haberiniz yok. Kadına bakın bi de gururla 'Ahmet Kural sadece Kanal D habere konuştu' diyor. Utanmıyor. Mikrofon uzattıysanız sorularınızla sıkıştıracaksınız, gazetecilik yapacaksınız. Adam 'benim çektiğim videoyu yayınlarsınız, soru almam' diyorsa siz de bunu kabul ediyorsanız sizin habercilikle uzaktan yakından ilginiz yoktur."

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melih alphankanal dsıla gençoğlu

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