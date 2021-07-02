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Kanal D sunucusu, yaşadığı tacizi gözyaşları içinde anlattı; Susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor, susmayın

02 Temmuz 2021 09:13

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, Elmalı Davası’nın konuşulduğu sırada yaşadığı taciz olayını anlattı.

Canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğulan Namlı, "Benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu” diyerek kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı. 

“Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı” diyen Namlı,  "Susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor, susmayın" diye seslendi. 

 

Kanal DNeler Oluyor HayattaNur Tuğba Namlıtacizcanlı yayın

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