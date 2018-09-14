Kanal D sunucusu Buket Aydın'dan Fatih Altaylı'ya yanıt

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, türkücü Nihat Doğan'ın 11 ve 17 yaşlarındaki iki kız çocuğunu alıkoyduğu yönündeki iddialara yönelik, Kanal D Haber sunucusu Buket Aydın'ın "Çok daha fazlasını biliyoruz” açıklamasını eleştirerek, "Bu cümle bir habercinin asla etmemesi gereken bir cümle. Medya kuruluşları, muhabirler, gazeteler, televizyon habercileri 'Daha fazlasını da biliyoruz' diye bir cümle kurmazlar, kurmamalılar. Medya biliyorsa yazar, duyurur. 'Konuşturma bizi' hafif veya ağır bir tehdit cümlesidir. Yayıncılar haberi ve bilgiyi paylaşırlar" dedi. Altaylı'nın kaleme aldığı bu yazıya Kanal D Haber sunucusu Buket Aydın'dan yanıt geldi. Aydın, Kanal D ekranlarından verdiği yanıtta, "Kendisine vücudu parçalanmış halde iki çocuk annesinin fotoğrafını yayınlaması nedeniyle haberciliğine yöneltilen eleştirileri hatırlatırım. O dönemlerde bu eleştirilere 'Haber bu şekilde okunuyor' cevabını vermişti. Biz o atılan manşet gibi aileleri düşünmeden haber yapmıyoruz. Biz ailelerin 18 yaşından küçük çocuklarını ve ailelerin de durumunu düşünerek haber yapıyoruz. Benim tek söylemek istediğim şey buydu. Bir şey sakladığımızı ima etmedim" dedi. Fatih Altaylı, Habertürk'ün genel yayın yönetmenliği görevini yürüttüğü dönemde gazetenin birinci sayfasına koyduğu bir fotoğrafla tepki çekmişti. Fotoğrafta Manisa'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen bir kadının mozaiklenmeden fotoğrafı paylaşılmıştı.