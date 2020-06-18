Kanal D'den 'gay' ifadesine sansür

Başrolünde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ı oynadığı “Kocan Kadar Konuş” filmindeki bir sahnede geçen “gay” ifadesi Kanal D tarafından sansürlendi.

Dün akşam saatlerinde yayınlanan “Kocan Kadar Konuş” filminde, Enis Arıkan ile Ezgi Mola'nın sohbet ettiği bir sahnede kullanılan 'gay' ve "o aileye içgeysi giderim" ifadeleri sansürlendi.

Filmdeki sansür, bir sosyal medya kullanıcısının yapılan sansürü gösteren bir video paylaşmasının ardından gündeme geldi.