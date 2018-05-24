Kanal 7'den: Ağda yaptırmak caiz değil

Kanal 7'de Necmettin Nursaçan Hoca'nın programında izleyiciden gelen ağda sorusuna hocanın verdiği cevap tartışma yarattı. “Güzellik uzmanıyım, kadınların vücut temizliğini yapıyorum, orucum bozulur mu?” sorusu soran ağdacıya hoca şöyle yanıt veriyor: “Bozulmaz, hanımefendinin yaptığı iş bu. Ama yapanın da, yaptıranın da bu işi doğru mudur? Meşru mudur? Meşru değildir. Kadın kadına nereye bakamaz? Yani söylediği yerlere dokunamaz, hem de bakamaz. Müstesna şu olabilir, yaşlı Hanım, gücü yetmiyor. Belki onun için olabilir. O da öyle sere serpe, bakarak falan değil. Zaruret miktarında... Ama genç hanımlarda bu iş yayılmaktadır. Dinen meşru olmadığını söylemek zorundayım.”