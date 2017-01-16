T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kanada'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç kampanya: Pizzayı kurtar!

16 Ocak 2017 20:43

ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump her ne kadar küresel ısınmanın varlığını inkâr etmekte ısrar etse de Kanada hükümeti bu konuyu oldukça ciddiye alıyor gibi duruyor. Başbakan Trudeau, gezegeni korumak için çevre kanunlarının önemi üzerine defalarca konuşurken Ontario hükümeti de bu konuda ilginç bir kampanya başlattı. Küresel ısınmanın sevdiğimiz alışkanlıklarımız üzerindeki muhtemel etkileri üzerinden hareket eden Ontario Halk ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamuya yaptığı bir dizi duyurusunda, sıcaklıkların yükselmesinin pizza ve şarabı risk altına sokabileceğini iddia ediyor. Düzensiz hava koşulları, domates, soğan, biber, sarımsak, mantar ve ıspanak gibi bitkilere de zarar vererek pizza muhteviyatı için de tehdit oluşturabilir. Aynı tehdit üzüm bağları için de geçerli. Onların bu tuhaf kampanyayla insanlarda, kömürle bağımlı enerjiyi sona erdirmeyi, sürdürülebilir yollar bulmayı ve işletmelerin emisyonlarını azaltmayı istiyor ve bu amaçla İklim Değişikliği Eylem Planı’na davette bulunuyor. Ayrıca, konut sakinlerinin ev, araç ve iş yerlerinde düşük karbonlu ve karbon içermeyen enerjiyi benimseyerek kendi karbon ayak izlerini azaltmaları için alabilecekleri önlemleri de açıklıyor.

ETİKETLER

save the pizzaontariokanadaTrudeautrumpiklim değişikliğiküresel ısınma

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24