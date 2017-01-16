Kanada'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç kampanya: Pizzayı kurtar!

ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump her ne kadar küresel ısınmanın varlığını inkâr etmekte ısrar etse de Kanada hükümeti bu konuyu oldukça ciddiye alıyor gibi duruyor. Başbakan Trudeau, gezegeni korumak için çevre kanunlarının önemi üzerine defalarca konuşurken Ontario hükümeti de bu konuda ilginç bir kampanya başlattı. Küresel ısınmanın sevdiğimiz alışkanlıklarımız üzerindeki muhtemel etkileri üzerinden hareket eden Ontario Halk ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamuya yaptığı bir dizi duyurusunda, sıcaklıkların yükselmesinin pizza ve şarabı risk altına sokabileceğini iddia ediyor. Düzensiz hava koşulları, domates, soğan, biber, sarımsak, mantar ve ıspanak gibi bitkilere de zarar vererek pizza muhteviyatı için de tehdit oluşturabilir. Aynı tehdit üzüm bağları için de geçerli. Onların bu tuhaf kampanyayla insanlarda, kömürle bağımlı enerjiyi sona erdirmeyi, sürdürülebilir yollar bulmayı ve işletmelerin emisyonlarını azaltmayı istiyor ve bu amaçla İklim Değişikliği Eylem Planı’na davette bulunuyor. Ayrıca, konut sakinlerinin ev, araç ve iş yerlerinde düşük karbonlu ve karbon içermeyen enerjiyi benimseyerek kendi karbon ayak izlerini azaltmaları için alabilecekleri önlemleri de açıklıyor.