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Kanada Parlamentosu’nda kavga; Başbakan Trudeau özür diledi

19 Mayıs 2016 15:03

Kanada Federal Parlamentosu, dün akşam oturumunda Başbakan Justin Trudeau ile muhalefet milletvekillerinin arbedesine sahne oldu. Parlamentoda, görüşmeleri tamamlanan Bill C-14 sayılı ötenaziyi serbest bırakan yasanın oylamalarına geçildiği sırada, ana muhalefet partisi Muhafazakârlar ile diğer muhalefet partisi Yeni Demokratlar’a mensup milletvekillerinin akışı yavaşlattığını düşünen Başbakan Trudeau, bir an da oturduğu yerden kalkarak ayaktaki grubun yanına geldi. Burada Muhafazakâr Parti Leeds-Greenville Bölgesi Milletvekili Gord Brown’ı kolundan tutarak çeken Başbakan Justin Trudeau, Yeni Demokrat Parti Quebec Milletvekili Ruth Ellen Brosseau’nun da göğsüne vurdu. Başbakan Justin Trudeau tepkiler üzerine "amacım kimseyi incitmek ya da canını yakmak değildi. Sadece yavaşlatılan akışı hızlandırmak istedim. Özür dilerim" dedi.

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Kanada parlamentosu

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