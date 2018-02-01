Kanada milli marşı artık cinsiyetsiz

Kanada milli marşında yer alan bir ifade, cinsiyetçi söylem yarattığı gerekçesiyle değiştirildi.
Kanada Senatosu'nun dün akşamki oturumunda kabul edilen tasarıda, milli marşın ikinci satırında yer alan 'bütün oğulların emrinde (in all THY sons command)' ifadesi, 'hepimizin emrinde (in all of us command)' şeklinde yeniden düzenlendi.
Tasarı, milletvekili seçildikten birkaç ay sonra hayatını kaybeden Liberal Parti Ottawa Milletvekili Mauril Belanger tarafından hazırlanmıştı.
Robert Stanley Weir'in 1908 yılında yazdığı 'O Canada' adlı milli marş hakkında 30 yıldır süren cinsiyetçi söylem içerdiği tartışmaları da kabul edilen yeni haliyle sona erdi.
Kanada milli marşında yapılan değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından onaylanması gerekiyor.
İşte Kanada milli marşı'nın eski sözleri:
Ey Kanada !
Evimiz ve ana yurdumuz
Bütün oğullarında gerçek vatan sevgisi
Alevlenen yüreklerimizle görüyoruz yükselişini
Gerçek Kuzey güçlü ve özgür
Uzunluğuna ve genişliğine
Ey Kanada senin için nöbetteyiz
Tanrı ülkemizi muzaffer ve özgür eylesin
Ey Kanada senin için nöbetteyiz
Ey Kanada senin için nöbetteyiz
Kaynak: Sputnik