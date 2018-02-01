Kanada milli marşı artık cinsiyetsiz

Kanada milli marşında yer alan bir ifade, cinsiyetçi söylem yarattığı gerekçesiyle değiştirildi. Kanada Senatosu'nun dün akşamki oturumunda kabul edilen tasarıda, milli marşın ikinci satırında yer alan 'bütün oğulların emrinde (in all THY sons command)' ifadesi, 'hepimizin emrinde (in all of us command)' şeklinde yeniden düzenlendi. Tasarı, milletvekili seçildikten birkaç ay sonra hayatını kaybeden Liberal Parti Ottawa Milletvekili Mauril Belanger tarafından hazırlanmıştı. Robert Stanley Weir'in 1908 yılında yazdığı 'O Canada' adlı milli marş hakkında 30 yıldır süren cinsiyetçi söylem içerdiği tartışmaları da kabul edilen yeni haliyle sona erdi. Kanada milli marşında yapılan değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından onaylanması gerekiyor. İşte Kanada milli marşı'nın eski sözleri: Ey Kanada ! Evimiz ve ana yurdumuz Bütün oğullarında gerçek vatan sevgisi Alevlenen yüreklerimizle görüyoruz yükselişini Gerçek Kuzey güçlü ve özgür Uzunluğuna ve genişliğine Ey Kanada senin için nöbetteyiz Tanrı ülkemizi muzaffer ve özgür eylesin Ey Kanada senin için nöbetteyiz Ey Kanada senin için nöbetteyiz Kaynak: Sputnik