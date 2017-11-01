Kanada Başbakanı Trudeau, Süpermen oldu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cadılar Bayramı'nda Süpermen kılığına girdi. Kanada parlamento binasında da o kılıkla dolaştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau Cadılar Bayramı'nda oğlu için "süper kahraman" oldu. Başbakan Trudeau, Cadılar Bayramı dolayısıyla Süpermen kahramını "Clark Kent" kılığına girdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ilk olarak parlamento binasında süperman tişörtünü gazetecilere gösterdi. Mesaisini bu kıyafetle tamamlayan Kanada Başbakan Trudeau daha sonra ailesiyle birlikte Cadılar Bayramı etkinliğine katıldı. Çocukları ve eşiyle birlikte etkinliğin düzenlendiği parkta dolaşan Trudeau, ilgi odağı oldu.