Kanada Başbakanı kendini ti'ye alan gazeteciyi ters köşe yaptı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, bir gazetecinin "Size kuantum bilgisayar programcılığı hakkında soru sormayacağım ama..." diyerek söze başlayan gazeteciyi "Kanada'nın teröre karşı tutumu ne olacak?" diye kinayeli bir soru sorduğuna pişman etti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau kuantum bilgisayarlar ve programcılığı hakkındaki bilgisiyle tüm salonun alkışını aldı. Trudeau şu cevabı verdi: "Geleneksel bilgisayarlar 1 ve 0 ikili sistemi ile çalışırken, kuantum bilgisayarcılığı ise çok daha karmaşık veriyi bir byte üzerine kodlamamıza olanak tanıyor. Kuantum fiziğinde maddenin aynı anda hem parçacık ve hem de dalga özelliği göstermesi, daha karmaşık verinin daha küçük bilgisayarlara kodlanmasını sağlıyor, diyerek açıklamasını yapan başbakan, daha fazla devam edersem de tüm günü burada geçirebiliriz."