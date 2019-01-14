Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Afgan ikizi: Abdul Selam Meftun

Afganistan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliğiyle sosyal medyada fenomen haline gelen ‘Afgan Star' yarışmacısı Abdul Selam Meftun'u konuşuyor. Afganistan'ın Badahşan eyaletindeki düğünlerde halk şarkıları söylerken yetenek yarışması ‘Afgan Star'a katılarak kaderi değişen Abdul Selam Meftun, Trudeau'nun ‘kayıp ikizi' olarak ilgi görüyor. 29 yaşındaki kıvırcık saçlı, kalın kaşlı türkücünün Trudeau ile benzerliği ekrana çıkar çıkmaz jürinin ve izleyicilerin dikkatini çekti. Programa katılana dek 23. Kanada Başbakanı'nın adını duymamış olan Abdul Selam Meftun, artık Trudeau ile benzerliği üzerinden yarışmayı kazanmayı ve ‘kayıp ikiziyle' tanışmayı umuyor.