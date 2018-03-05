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Kan tahlili yaptırmaya gitti, hatalı 'şizofreni raporu'nu ortaya çıkardı

05 Mart 2018 19:18

Kimlik numarasının verildiği kişinin şizofreni ve diyabet hastası olduğu için mağdur olduğunu söyleyen Mehtap Akkaya, farkında olmadan o kişinin yerine oy bile verdiğini belirterek hatanın düzeltilmesini istedi. Akkaya "Kimliğimin o kadına verilmesinden hatayı fark ettiğim tarihe kadar iki seçimde bu kişinin yerine oy kullanmışım" dedi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mehtap Akkaya (47), muayene olmak için gittiği hastanede kan tahlili yaptırmak isterken, şizofreni ve diyabet hastası olduğunu öğrendi. Evrakını inceleyen Akkaya, raporları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı araştıran Akkaya, kimlik numarasının aynı isimde başka bir kadına verildiğini öğrendi. Kimlik numarasının verildiği kişinin şizofreni ve diyabet hastası olduğu için mağdur olduğunu söyleyen Akkaya, farkında olmadan o kişinin yerine oy bile verdiğini belirterek hatanın düzeltilmesini istedi.

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