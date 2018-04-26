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Kan alınırken iğne batırılan çocuk, çevresindekileri güldürdü: İğne vurulurken ağlanmaz

26 Nisan 2018 17:01

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri Yrd.Doç.Dr. Yaşar Kop öncülüğünde Alaca Köyü'nde öğrencilere yönelik bir çalışma yaptı. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin de desteği ile Alaca Köyü'ne giden üniversiteli gençler, Alaca Eczacılar İlkokulu'ndaki öğrencilerin kan gruplarını belirledi. Öğrencilere ilk önce yapılan proje ve kan grubunun önemi anlatıldı ardından da kan grupları belirlendi. İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Hatip Şervan Vargün, kan alınırken iğne batırıldığında gülüncü dikkatleri üzerine çekti.H atip Şervan Vargün, "İğne vurulurken ağlanılmaz gülünür" derken, hareketleri ve söylediği şarkı ile ortamı renklendirdi. Kan grupları belirlenen öğrencilere, üniversiteli öğrenciler çikolata ikram etti.

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