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Kamyonun gecekonduya dalma anı kamerada

26 Mayıs 2021 15:44

İstanbul Ulus’ta fırına un indirdikten sonra yokuş yukarıya çıkmaya çalışan un yüklü kamyon, frenlerinin boşalması sonucu kayarak gecekonduya daldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kayan kamyon 2 eve ve 2 araca da zarar verdi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada neye uğradığını şaşıran ev sahibi, yoldaki hamala saldırdı. Kamyonun girdiği gecekondu havadan da görüntülendi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Ulus’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Hasan Özmen, Scania marka 42 AND 09 plaka kamyonla sokağa girdi. Burada fırına un indiren sürücü Özmen ardından ayrılmak için sokaktaki yokuşu çıkmaya başladı. Özmen yukarıya seyrettiği esnada frenleri boşalan kamyon bir anda kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon, sokaktaki 2 eve ve 2 araca çarptıktan sonra bir gecekonduya daldı. Kamyon kayarken elektrik tellerini de gererek direği yamulttu. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayın ardından neye uğradığını şaşıran gecekondu sahibi, evden çıkıp koşarak sokağa geldi.ü

Öfkeden şoför yerine hamala saldırdı

Öfkeden deliye dönen adam şoför sandığı hamala saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı kapatarak çevrede önlem aldı. Önlemlerin ardından belediye ekipleri aracı çıkartmak için çalışmalara başladı. Öte yandan kamyonun girdiği gecekondu havadan da görüntülendi.

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