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Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan inekleri kaçırdı

15 Ocak 2019 17:50

Meksika'nın Veracruz eyaletinde büyükbaş hayvan taşıyan kamyonlar çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası bölgeye akın eden halk, boşta kalan hayvanları kaçırdı. Edinilen bilgiye göre kaza Cordoba şehrinde, La Tinaja-Cosoleacaque karayolunda meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine akın eden Meksikalılar ve yakın bölgede yaşayan göçmenler, boşta kalan hayvanları yanlarında getirdikleri halatlarla kaçırdı. Bir grubun ise bir ineği düştüğü çukurda parçaladığı ve parçaları alanların ise hızla uzaklaştığı görüldü.

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