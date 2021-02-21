T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu, iterek durdurmaya çalışınca altında kaldı

Yük kamyonetinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi

21 Şubat 2021 17:20

Çin’de nakliyat çalışanı el frenini çekmeyi unuttuğu yük kamyonetinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Çin’in Guangdong bölgesindeki Puning kentinde el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Bakliyat taşıyan sürücünün kullandığı kamyonet park halindeyken, bir anda hareket etmeye başladı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, aracının hareket ettiğini fark eden sürücü, kamyonetin önüne geçtiği görüldü. Aracına müdahale etmeye çalışan kişi, hareket eden kamyonetin altında kaldı.

Kamyonun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

arabaaraççinnakliyatel freni

Diğer Videolar

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım: Hastalardan alınan yağ dokularıyla dans etti

CHP’li Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısındaki odasına, “128 milyar dolar nerede?' afişi astı

CHP Niğde İl Başkanı, "128 milyar dolar nerede" pankartı için ifadeye çağrıldı

Mesut Özil'den Sinan Gümüş'e 'bacak arası': "Pardon kardeşim"

Sağlık çalışanlarının “Ölümleri durdurun” eylemine polislerden sert müdahale

CHP'li Emir: Hayatını kaybeden 65 yaş üstü vatandaşların yüzde kaçı 2 doz aşı olmuştur; neden gizliyorsunuz?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24