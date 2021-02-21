Kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu, iterek durdurmaya çalışınca altında kaldı

Çin’in Guangdong bölgesindeki Puning kentinde el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Bakliyat taşıyan sürücünün kullandığı kamyonet park halindeyken, bir anda hareket etmeye başladı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, aracının hareket ettiğini fark eden sürücü, kamyonetin önüne geçtiği görüldü. Aracına müdahale etmeye çalışan kişi, hareket eden kamyonetin altında kaldı.

Kamyonun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA