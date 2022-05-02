Kamyonet, iftar masalarının arasına daldı

Balıkesir'de freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Freni boşalan bir kamyonetin, iftar masalarının arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın iftar saatine denk gelmemesi büyük bir faciayı önledi.

Karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu

Başka bir kazada ise tren garı ışıklarda meydana geldi. Kazada hızlı giden otomobil, başka şeritten gelen aracı fark etmeyerek kazaya sebep oldu. Ardından ters şeride geçen otomobil, karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu.



Diğer bir görüntüde ise, motorcu ve araba kullanan kişilerin dikkatsizliği iki tarafın da canına mal oluyordu. Çevredeki vatandaşların yaşadığı olayın şaşkınlığı ise kameralara yansıdı. Makas atan sürücü, yolcu otobüsünü ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. O an ise araç kamerasına takıldı. Çevre yolunda ise bir kamyonun lastiğinin seyir halindeyken patlaması aracın kamerasına yansıdı. Bir başka sürücü yolda hızlı şekilde seyir ederken köpeği ezdiği anlar da kameralara yansıdı.