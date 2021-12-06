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Kamyon, uçağa çarptı

Kazada pilot hafif şekilde yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadan atlattı

06 Aralık 2021 09:02

Almanya'da, Fransa'dan kalkan tek motorlu bir uçak arıza yapınca otobana acil iniş yaptı. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.

Fransa'dan, Almanya'ya uçan tek motorlu bir uçak yolculuk sırasında arıza yaptı. Uçağın pilotu acil iniş için 100 metre yüksekliğindeki bir otoban köprüsünü gözüne kestirdi. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada pilot hafif şekilde yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadan atlattı.

 

Kamyon uçağa çarptıalmanyakaza

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