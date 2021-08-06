Kamyon sürücüsü, tartıştığı motosikletliye bilerek çarptı

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Ankara'da bir kamyon sürücüsü yolda tartıştığı motosikletliye çarparak kaza yapmasına neden oldu.

Ankara Trafik Radar isimli sosyal medya hesabından, Ankara -Kahramankazan çevreyolu bağlantısında yaşandığı belirtilen kazanın görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde, komyon sürücüsü ile motosikletli bir kişi arasında tartışma yaşandığı ve tartışma sırasında kamyon sürücüsünün bilerek aracının motosikletlinin üzerine sürdüğü görülüyor.

Dün akşam saatlerinde yaşandığı belirtilen kazada yaralanan motosikletliye yoldan geçenler müdahale ederken bir aracın da kamyonun peşinden gittiği görülüyor.

Şöför, görüntülerin paylaşılmasının ardından yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücüsüne çarparak, kaçan kamyon sürücüsünün yakalandığını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada, yaralamalı kaza ile ilgili kamyon sürücüsü hakkında 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 3 bin 424 TL ceza uygulandığı, sürücü belgesine el koyulduğu belirtildi. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.