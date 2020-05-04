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‘Kamyon gibi gürleyen’ ayı sosyal medyada gündem oldu

04 Mayıs 2020 11:32

Rusya'da patisini emen ve aynı zamanda kamyon motorunun sesine benzer şekilde gürleyen sevimli aynın görüntülendiği video kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Sosyal medyayı sallayan ve kullanıcılar tarafından binlerce beğeni ve yorum alan videoda sahibinin yanında duran sevimli bir ayı, bebek gibi patisini emiyor ve bunu yaparken kamyon motoruna benzer şekilde gürleme sesi çıkarıyor.

Videoyu yayınlayan kişi, “Beşinci yaşında bile patisini emebiliyor” paylaşımında bulundu.

Youtube’da yayınlanan videoda görüntülenen, sahibinin ‘sevecen’ diye adlandırdığı sevimli ayı, cazibesi ile sosyal medya kullanıcılarını hayran bıraktı. Video kısa sürede 1 milyondan fazla kez izlenirken birçok kullanıcı ise altına komik yorumlar bıraktı.

Ayının çıkardığı sesleri kamyon motorunun sesine benzeten kullanıcılardan biri, “Devirler düzgün, herhangi bir sapma yok. Görünürde diğer sitemler de normal çalışıyor” ifadelerini paylaştı.

Diğer bir kullanıcı ise sevimli ayının çıkardığı sesi, dağa doğru tırmanan mıcır yüklü kamyondan gelebilecek olan sese benzetti.

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