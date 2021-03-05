Kamuoyu araştırmacısı Daşdemir: Ümit Özdağ potansiyel olarak yüzde 6.6 oy oranına sahip; İyi Parti içinde Özdağ'a oy vermeyeceklerin oranı ise yüzde 58

Optimar Araştırma şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın potansiyel oyunun yüzde 6.6 olduğunu söyledi. Daşdemir ayrıca CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce'nin de potansiyel oyunun yüzde 17 olduğunu ifade etti.

Daşdemir, ''İyi Parti içinde Özdağ'a oy vermeyeceklerin oranı ise yüzde 58'' dedi.

HaberTürk'te yayınlanan 'Kübra Par ile Açık ve Net' programında yaptıkları son araştırmanın ham verilerini açıklayan Daşdemir'in söylediği oy oranları program konuklarını şaşırttı.

Daşdemir, daha sonra Kübra Par'ın sorusu üzerine, açıkladığı oranın alınabilecek maksimum oy oranı olarak ifade edilebileceğini dile getirdi.