Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç'dan sığınmacılarla ilgili soru soran yabancı gazeteciye: Böyle bir soruyu sormaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, sınır hattında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malkoç, bir yabancı gazetecinin sığınmacıların sınıra otobüslerle getirildiğine ilişkin sorusuna ise "Böyle bir soruyu sormaya hakkınız yok lütfen. Bakın bir insan hakları kuruluyuz. Gelip burada bu milletin fertlerine kurumlarına böyle bir soru sormaya hakkınız yok" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet sınırda hattındaki sığınmacıların bulduğu bölgeyi ziyaret ederek bilgi aldı. Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki denetimlerden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Malkoç, kendisine, sınırdaki sığınmacıların neden otobüslerle getirildiğini soran yabancı gazetecinin sorusunu yarıda keserek şöyle konuştu:

"Böyle bir soruyu sormaya hakkınız yok lütfen. Bakın bir insan hakları kuruluyuz. Gelip burada bu milletin fertlerine kurumlarına böyle bir soru sormaya hakkınız yok. Bu bir insanlık dramı Türkiye'nin problemi değildir insanlık dramı. İngilizler, Almanlar, Amerikalılar veya diğer ülkeler 21'nci yüzyılın bu dramına bu sıkıntısına insan hakları adına el atmalıdır. Türkiye'yi burada itham etmek vicdansızlıktır ahlaksızlıktır. Türkiye 10 yıl boyunca üzerine düşeni yapmıştır bunun sorumlusu bu konuda duyarsız kalan ülkelerdir. Bir insan hakları kurumunun başındaki ombudsman olarak bunu ifade ediyorum. Tekrar söylüyorum Türkiye kendi hukuku açısından ve Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve de Cenevre Anlaşması açısından üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Bu soruları gidin Avrupa'daki yetkililere ve onların duyarsızlığına sorun. Gidin onları insan hakları adına harekete geçirin. Bir ombudsmanlık kurumu bir insan hakları savunucusu olarak bunu söylemek hakkımdır. Kapıyı açmaya ve uluslararası hukuka göre kapıyı açmaya mecbur kalan Yunanlılara gidin. Türk milletine teşekkür etmeniz gerekir"





