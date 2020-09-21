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Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı

"Bölgede önceden bir analiz yapmıştım"

21 Eylül 2020 11:54

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Kocaçay Şelalesi karşısına kamp için kurulan 4 çadırın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

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