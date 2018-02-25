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Kamerunlu öğrenciden akıllı telefonlar için Atatürk uygulaması

25 Şubat 2018 18:30

Üniversite eğitimi için 2 yıl önce Türkiye'ye gelen Kamerunlu Tumenta, hayatını okudukça Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayran oldu ve yabancıların Atatürk'ü öğrenmesi için akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Tumenta, Türkiye'ye gelmeden önce Atatürk'e dair fazla bir bilgisi olmadığını söyledi. Kamerunlu Tumenta, "Ankara'ya geldiğimde bir arkadaşım Atatürk ile ilgili bir şeyler anlattı. İlgimi çekti. Okumalar yaptım kendisiyle ilgili. Okudukça hayranlığım arttı. Atatürk müthiş bir lider." dedi. Çevresindeki yabancı öğrencilerin de Atatürk hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için akıllı telefon uygulaması geliştirmeye karar verdiğini anlatan Tumenta, "6 ay uygulamayı yapmak için uğraştım. 2 gün önce uygulama Google Play Store'da aktif hale geldi. Uygulama içerisinde Atatürk'ün kim olduğunu anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu. Funyi David Tumenta, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" isimli uygulamanın ücretsiz indirilebileceğini bildirerek, aplikasyonda Atatürk'ün kişisel biyografisi, askeri hayatı, fotoğrafları, önemli sözlerine yer verdiğini söyledi. Atatürk'ün sevdiği 12 şarkının da bu uygulamayla dinlenebileceğine işaret eden Tumenta, şarkıların sayısının zaman içerisinde artacağını ve yeni fotoğraflar ekleyeceğini de belirtti. Uygulama dilinin İngilizce olduğunu aktaran Kamerunlu öğrenci Tumenta, şöyle devam etti: "Türkler Atatürk'ü biliyor, yabancılar bilmiyor. Bu yüzden İngilizce olarak tasarladım. Ben 7 dil konuşabiliyorum. Uygulama 2 hafta içerisinde 7 dilde hizmet verecek. Google Store'da çok Atatürk uygulaması var. Benimki özellikle Google tarafından doğrulandı ve işaretlendi. Çünkü diğer uygulamalardan daha bilgi verici. Uygulamada bazı haber sitelerinin linkleri de var. İnsanlar dünyada ne oluyor bilsin diye yaptım bunu. En yüksek güncelleme veren haber siteleri anlık olarak her 10 saniyede bir değişiyor. Sosyal medyada istediğin haberi paylaşabiliyorsun"

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