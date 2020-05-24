Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka: 'Çok konuşuyor!'

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Mart ayının sonlarında Instagram hesabından canlı yayını kapattığını zannedip kapatmamasıyla Beyazıt Öztürk ile yaptığı canlı yayında dalga geçti. Gençoğlu, Öztürk'ü kısa süreli kandırarak çok konuşulan hareketiyle Öztürk için 'Ay çok konuşuyor' dedi. Bu süre zarfında kamera açıktı. Gençoğlu daha sonra kendisini izlemeye devam eden Öztürk'e güldü. Bunun bir şaka olduğunu anlayan Öztürk de gülünce ikili yayını kahkahalar atarak bitirdi.

Sıla, 2 ay önce Instagram'dan yaptığı canlı yayını kapattığını zannedip arkasına yaslanıp "oh" çekmesiyle bu akşam Beyazıt Öztürk'le yaptığı canlı yayında dalga geçti.

Beyazıt Öztürk'le yaptığı canlı yayının sonunda "Ben de çok teşekkür ediyorum canım, şahane bir akşamdı" deyip arkasına yaslanan Sıla yine derin bir "oh" çekti. Yanına gelen eşi Hazer Armani'nin "Keyifli oldu" sözlerine ise "Ay ne kadar çok konuşuyor" diyerek karşılık verdi. Sıla sonrasında ise kameraya bakarak güldü. Beyaz da bunun bir şaka olduğunu anlayınca ikili yayının kahkahalarla bitirdi.

Şarkıcı Sıla Mart ayının sonlarında canlı yayın konserin bitmesiyle birlikte kendisini seyredenlere veda ederken, bıkkınlık gösteren bir yüz ifadesi takınmış, gündem olmuştu.