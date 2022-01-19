"Kamer Genç Halkın Vekili" belgeseli çekildi

Tunceli’ye damgasını vurmuş bir siyasetçi olan Kamer Genç için, vefatının 6. yılında "Cumhuriyet'e adanmış bir başarı öyküsü - Kamer Genç Halkın Vekili" belgeseli hazırlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belgeselde Genç'i, "Meclis kürsüsüne çıktığı zaman ben bunu gayet iyi hatırlıyorum. AK Parti grubunun sanki diken üstendeymiş gibi beklediklerini biliyorum. Ama sonuçta söylenen şeylerin tamamı doğruydu" diye anlattı. Belgeseli Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) hazırladı.

TÜLOV, CHP’nin eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in vefatının 6. yılında "Cumhuriyet'e adanmış bir başarı öyküsü - Kamer Genç Halkın Vekili" belgeseli hazırladı. Belgesele, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP 26. Dönem Muğla Milletvekili Nurettin Demir katkı sundu.

Remzi Kazmaz'ın yönetmenliğini yaptığı belgeselin ilk gösterimi, Genç'in doğum yeri olan Tunceli'de 21 Ocak'ta yapılacak. Genç'in hayatını anlatan belgeselde Genç'in, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Bülent Ecevit ve yurttaşla görüntüleri yer aldı. Genç'in TBMM kürsüsündeki tartışmaları ve idama karşı olduğu için Mehmet Ali Ağca'nın idamına verdiği ret oyunu gösteren gazete kupürü de belgeselde yer aldı.

"Cumhuriyet rejimi sayesinde, biz okuduk var olduk"

Belgesel, Kamer Genç'in kendi sesinden anlatımıyla başlıyor. Genç'in belgeseldeki sözleri şöyle:

"Ben Tunceli'nin bir dağ köyünde fakir bir aile çocuğuydum. Eğer cumhuriyet kurulmasaydı, laiklik gelmesiydi bizim okuyup da böyle bir yere gelmemiz mümkün değildi. Atatürk'ün getirdiği çağdaş, akla bilime dayalı cumhuriyet rejimi sayesinde ancak biz okuduk var olduk. Türkiye çağdaş bir ülke oldu."

Kılıçdaroğlu: AK Parti Grubu diken üstündeymiş gibi beklerdi

Belgeselin tanıtım videosunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç'i "Meclis kürsüsüne çıktığı zaman ben bunu gayet iyi hatırlıyorum. AK Parti grubunun sanki diken üstendeymiş gibi acaba ne söyleyecek diye beklediklerini de gayet iyi biliyorum. Ama sonuçta söylenen şeylerin tamamı doğruydu" diye anlattı.

Genç’in, Fetullah Gülen ile ilgili uyarısı da belgeselde yer aldı

Genç'in Fetullah Gülen ile ilgili konuşmaları da belgeselde yer aldı. Genç, Gülen için, "Şimdi bu Fetullah Gülen’i bu Meclis’te araştıralım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye’de bunun bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye’deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Yarın bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz, ben çekmem" uyarısını yapmıştı.