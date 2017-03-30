Kamboçya'da çamura saplanan yavru filler böyle kurtarıldı

Kamboçya'da çamura saplanan 11 fil, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. BBC'de yer alan habere göre, Mondulkiri kentindeki Keo Seime Yaban Hayatını Koruma Alanı'nda su içmek ve yıkanmak için Vietnam savaşı döneminde açılan bir bomba çukuruna giren 3 yetişkin ve 8 yavru fil çamura saplandı. Fillerin çamura saplandıkları çukurdan dışarı çıkmaya çabaladıklarını fark eden köylülerin Çevre Bakanlığını bilgilendirmesi üzerine Yaban Hayatı Koruma Topluluğu (WCS) bölgeye kurtarma ekibi yolladı. Kurtarma ekibi ve köylüler, hayvanları çamurdan kurtarmak için seferber oldu. Filler, çamurdan kurtulur kurtulmaz çalılıklara kaçtı. WCS görevlisi Tan Setha, filleri kurtarmak için herkesin büyük çaba sarf ettiğini kaydederek, "Çamura saplanan sürüde 3 yetişkin ve farklı yaşlarda 8 yavru fil vardı. Bu filler, Keo Seima Yaban Hayatını Koruma Alanı'ndaki üreme nüfusunun önemli bir kısmını teşkil ediyor, ölmeleri koruma alanı açısından büyük kayıp olurdu." dedi.