Kamala Harris, Lincoln Anıtı merdivenlerinde koşu yaptı; Gizli Servis takip etmekte zorlandı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşi Doug Emhoff ile birlikte Lincoln Anıtı merdivenlerinde koşu yaptığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Harris ve Emhoff çiftinin Lincoln Anıtı merdivenlerinde koşu yaptığı anlar ilk olarak hafta sonu bir koşucu tarafından paylaşıldı.

Videoda, ABD Başkan Yardımcısı Harris merdivenlerden yukarı aşağı koşarken Gizli Servis personeli de koruma görevi amacıyla Başkan Yardımcısı’na yetişmeye çalışıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Harris hakkında “ABD halkı için çalışırken sporunu aksatmayan Başkan Yardımcısı” ifadelerini kullandı.