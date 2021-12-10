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Kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı kamerada

Kaza anı bir dükkânın güvenlik kamerasına yansıdı

10 Aralık 2021 20:05

Ankara'da aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla bir binanın garajına daldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza anı bir dükkânın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, öğlen saatlerinde Dikmen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan sürücü, aniden fenalaşarak yol kenarındaki bir binanın önünde durmak zorunda kaldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sürücü, yoluna devam etmek istediği sırada aracının hakimiyetini kaybetti. Bina girişindeki kaldırıma çarpan araç, yan binanın garaj girişinde bulunan tümseğe çarparak durabildi.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan sürücünün yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya tanık olan bir vatandaş, kaza yapan sürücünün kalp krizi geçirdiğini söyleyerek, “Biz adamı araçtan çıkarttık, yoldan geçen bir doktor arkadaş da müdahale etti. Biz başta epilepsi sara falan sandık ama daha sonra kalp krizi geçirdiğini anladık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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