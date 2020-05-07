Kalkan seyahat kısıtlamasının ardından tatilciler Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 4 Mayıs'taki Bakanlar Kurulu'nun ardından açıkladığı 7 büyükşehire seyahat kısıtlamanın kaldırılması kararının ardından Muğla'daki tatil beldelerine araç girişlerinde de artış yaşandı.

Türkiye'nin en önemli tatil noktalarından olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde de araç yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi.

İlçe girişinde konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı.

İlçe girişlerinde araç kuyrukları oluşurken, gelenlerin çoğunun, ilçede yazlığı olan kişiler olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı, ''Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır'' şeklinde ifade ederek duyurdu.

Hangi illerde seyahat yasağı devam ediyor?

Karar kapsamında seyahat yasağı süren iller; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde seyahat yasağı devam edecek.