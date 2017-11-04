Kalecinin diz kapağı yerinden çıktı

Meksika Ligi'nde Atlas ile Tigres arasında oynanan karşılaşma korkunç bir sakatlığa sahne oldu. Atlas ekibinin kalecisi Oscar Ustari herkese dehşete düşürecek bir biçimde sakatlandı. Atlas takımı kalecisi Oscar Ustari maçın 84. dakikasında rakip atağında yerde topa sahip olmayı başarıp hemen ayağıyla topu ileriye doğru kullandı.Kaleci bir anda kendini yere bırakırken kameralar ona çevrildi ve oyuncunun dizinin korkunç hali ekrana yansıdı. Ustari kariyerinde daha önce iki kez omuz ve kolundan sakatlanmıştı. İşte o görüntüler...