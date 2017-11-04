T24 LogoT24 Logo
Spor

Kalecinin diz kapağı yerinden çıktı

04 Kasım 2017 14:25

Meksika Ligi'nde Atlas ile Tigres arasında oynanan karşılaşma korkunç bir sakatlığa sahne oldu. Atlas ekibinin kalecisi Oscar Ustari herkese dehşete düşürecek bir biçimde sakatlandı. Atlas takımı kalecisi Oscar Ustari maçın 84. dakikasında rakip atağında yerde topa sahip olmayı başarıp hemen ayağıyla topu ileriye doğru kullandı.Kaleci bir anda kendini yere bırakırken kameralar ona çevrildi ve oyuncunun dizinin korkunç hali ekrana yansıdı. Ustari kariyerinde daha önce iki kez omuz ve kolundan sakatlanmıştı. İşte o görüntüler...

ETİKETLER

diz kapağı yerinden çıktıfutbolcumaçmaç sakatlanmakalecidiz kapağı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2020

Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Develeri öldürmeyi durdurun" dediler

Yardım konvoyuna çığ engeli

Of! Of! Of! | "Nefes almak için yaşıyoruz"

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24