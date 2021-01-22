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Kalecinin attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi; tam 96 metreden!

Kaleci Tom King, 96,01 metreden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu

22 Ocak 2021 13:25

İngiltere 4. Lig ekiplerinden Newport County forması giyen kaleci Tom King, Cheltenham Town maçında 96,01 metreden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Kasım 2013'ten bu yana kırılamayan en uzak mesafeden gol rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kırdı.

Newport County Kulübü, 96,01 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran King'in golünün, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.

Resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol olarak tescil edilen Guinness rekoru, Kasım 2013'te Stoke City forması giyerken 91,9 metreden kaydettiği golle kaleci Asmir Begovic'in elinde bulunuyordu.

Tom King, 19 Ocak'ta Cheltenham Town'a karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. King'in kale vuruşundan gönderdiği top, rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci Josh Griffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuştu.

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