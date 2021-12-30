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Kaldırımdaki kalabalık aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kazada hafif yaralanan Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

30 Aralık 2021 12:38

İstanbul Beyoğlu’nda hatalı dönüş yapan hafif ticari araca taksi çarptı. Kontrolden çıkan araç, bebek arabasının da bulunduğu kaldırımdaki yayaların arasına girdi. İki kişi hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören esnaf Hüsnü Özmen, "Biz gürültüye çıktık. Bir tane araç ters dönüş yapmış. Taksi de araca çarpmış. Ne mutlu ki can kaybı olmadı. Biz de yardıma koştuk" diye konuştu.

 
İstanbul Beyoğlutrafik kazasıkaldırıma çıkan araç

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